Герман Эль Класико присоединился к «Эгриси». Президент «Амкала» будет выступать за клуб в ЛФЛ
Герман Эль Класико будет играть за «Эгриси» в ЛФЛ.
Герман дебютировал за «Эгриси» в матче против «Рапида» в ЛФЛ СВАО.
В 2017 году Герман уже был в команде Василия Уткина в рамках проекта «Стать футболистом». Позже президент «Амкала» поссорился с Уткиным и покинул команду.
Ранее Герман заявил, что хочет поиграть за одну из команд в любительском турнире.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Эгриси»
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