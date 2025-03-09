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Герман Эль Класико присоединился к «Эгриси». Президент «Амкала» будет выступать за клуб в ЛФЛ

Герман Эль Класико будет играть за «Эгриси» в ЛФЛ.

Герман дебютировал за «Эгриси» в матче против «Рапида» в ЛФЛ СВАО.

В 2017 году Герман уже был в команде Василия Уткина в рамках проекта «Стать футболистом». Позже президент «Амкала» поссорился с Уткиным и покинул команду.

Ранее Герман заявил, что хочет поиграть за одну из команд в любительском турнире.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Эгриси»
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