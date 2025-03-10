«Я даже это смотреть не буду. А что там смотреть-то? На избиение младенцев?» Кузнецов о матче против Гренады

Дмитрий Кузнецов возмутился соперниками сборной России.

«Пусть играют, если интересно. Но думаю, неинтересно с такими командами играть. С одной стороны футболистов на матчи настраивать не надо, но в процессе игры они поймут, что это за уровень. Это будет еще хуже Брунея. Я даже это смотреть не буду. А что там смотреть-то? На избиение младенцев?

Какая может быть пища для размышлений тренерам после таких игр? Пища для размышлений бывает после матчей с Германией, Испанией, Англией, Италий, Францией. Вот это пища! Ее столько будет, что мало не покажется.

А здесь какая пища-то будет? Что 20 раз обвел одного и того же? Неинтересно. Германия и Италия никогда с такими командами бы не играли, но мы вынуждены. Лучше уж с Сербией и Нигерией сыграть по пять раз», – заявил главный тренер 2Drots.

19 марта сборная России в Москве сыграет товарищеский против сборной Гренады.