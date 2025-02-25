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  • Между Пановым и Некитом произошла перепалка на «Столе». Тренер «Амкала» отказался от рукопожатия с президентом 2D, как Герман ранее
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Между Пановым и Некитом произошла перепалка на «Столе». Тренер «Амкала» отказался от рукопожатия с президентом 2D, как Герман ранее

Виталий Панов и Некит поспорили на шоу «Это медиафутбол, бро».

Это уже вторая конфронтация тренера «Амкала» и президента 2Drots в этом месяце – первая произошла также на «Столе», когда Панов вышел в эфир по видеосвязи.

Виталий Панов: «Вы не радуетесь. Подбегает Стиль, толкает, а потом убегает за кого-то. Вы че себя так ведете?! Тренер вратарей показывает фак – взрослый чувак!»

Дмитрий Кузнецов: «Он не вам показал, а Тришину». 

Панов: «Ну конечно. Жека после гола подбегает к нашей лавке и показывает футболку. Парни, вы что делаете?! Кто-то накидывает, провоцирует. Вы за год выиграли один турнир…»

Некит: «Если бы мы за год выиграли три турнира, что бы изменилось?» 

Панов: «Радуйтесь! Супер, я вас поздравляю от души». 

Некит: «Мы были в двух финалах, а где вы были?»

Панов: «Видишь, ты даже сейчас некорректно себя ведешь. Вот поэтому я снимаю все запреты. Вы вели себя некорректно, и все идет от вас, от руководства. Я думаю, что для тебя не будет проблемы, если я, как и Герман, не буду жать тебе руку. Это некорректно, неправильно».

Некит: «Без проблем. В гримерке вы сказали мне это в лицо, зачем сейчас перед камерами? Ну хорошо, набирайте баллы перед болельщиками «Амкала»! Вы имеете право на это, работайте, двигайтесь».

Панов: «Я бы, может, не стал бы сейчас это говорить, если бы ты себя вел корректно». 

Некит: «По факту, что я некорректного сделал?»

Панов: «Сева, у нас есть еще что обсудить?»

Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Это медиафутбол, бро»
logoДмитрий Кузнецов
logoВиталий Панов
logoГерман Эль Класико
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoНекит 2Drots
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