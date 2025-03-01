2Drots штрафуют игроков за желтые карточки на 5 тысяч рублей, за пьянки – на 10 тысяч. Систему наказаний разработал Кузнецов
Дмитрий Кузнецов рассказал, что разработал систему штрафов в 2Drots.
– В 2Drots есть система штрафов?
– Конечно. Я сам разрабатываю ее. Пропуск тренировки – 5 тысяч рублей. Каждый месяц вычитаем из зарплаты. Но если мы побеждаем в важном матче, то штрафы списывают.
Опоздание – 2,5 тысячи, пьянка – 10 тысяч, повторная пьянка – 20 тысяч. Когда зарплата 100-120 тысяч, то это больно.
Если игрок получил желтую карточку, но она идет на пользу команде, то без штрафа. Если за разговоры, откидку мяча или за подобные моменты, то штраф – 5 тысяч рублей, – рассказал главный тренер 2Drots.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова
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