Кузнецов о критике 2Drots: «Второй турнир говорят, что империя рушится. Но мы все время играем в финалах»
«Второй турнир слышу, что у нас не все нормально, что империя рушится. Но мы продолжаем идти вперед, что доказывают результаты. Мы все время играем в финалах. Ребята отдаются. Они видят, что творится. Самое главное – коллектив, а он у нас здоровый.
Разногласия с Мушвигом? Это не разногласия. Когда команда хочет кого-то приобрести, тренер должен об этом знать. У нас в прошлом году в Абу-Даби был разговор, что Мушвиг хорошо выглядел за «Броуков». Но когда у нас есть Сэм и Арчи, которые соответствуют уровню Медиалиги, и мы довольны их выступлением, то непонятно, почему со мной не посоветовались», – сказал главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
2Drots выиграли Winline Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца.
Егор Крид – фанат 2Drots. Получил медаль Медиалиги, его хит поют после побед
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