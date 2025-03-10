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«В руководстве «Спартака» сейчас сидят не глупые люди, и просто так деньги выдавать никто не будет». Стронг о закрытии «Народной Команды»

Иван Стронг подробнее рассказал о причинах закрытия «Народной Команды».

– Какие причины закрытия «Народной Команды»?

– Много факторов. Видимо, не подтвердились ожидания. Плюс ведение самого бизнеса с коммерческой точки зрения было сделано неправильно. Были допущены ошибки, из-за которых, может быть, и не было результата. Хотя результат дают тренеры и футболисты, но в любой организации коллектив идет вместе с руководством. 

Я их не виню – они нам дали большую возможность поиграть на таких стадионах. В сложившейся ситуации виноваты все. Спонсоры, которые были, в дальнейшем, наверное, не хотят вкладывать деньги в это. 

– Не было переговоров со «Спартаком», чтобы получить помощь от них?

– «Спартак» нам итак помогал, бесплатно предоставляя поля, привлекая бывших и нынешних футболистов клуба. Но мы никто не хотел просить денег.

«Спартак» – свой клуб, организация. И что, нагружать их финансовыми обязательствами перед людьми, которых они не знают, просто представляясь, что мы «Спартак»? В руководстве «Спартака» сейчас сидят не глупые люди, и просто так деньги выдавать никто не будет. Чем могли, тем они, конечно, помогали. 

– Это все или есть шанс, что мы еще увидим «НК» в МФЛ?

– Думаю, увидите. Работа ведется. Я с Кучером практически ежедневно на связи. Есть люди, которым потенциально это интересно, – сказал нападающий «Народной Команды» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Болельщики «Спартака» из Медиалиги – на паузе до осени. У клуба нет денег

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoИван Стронг
logoСпартак
logoWinline Медиалига
logoНародная Команда
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