«В руководстве «Спартака» сейчас сидят не глупые люди, и просто так деньги выдавать никто не будет». Стронг о закрытии «Народной Команды»
– Какие причины закрытия «Народной Команды»?
– Много факторов. Видимо, не подтвердились ожидания. Плюс ведение самого бизнеса с коммерческой точки зрения было сделано неправильно. Были допущены ошибки, из-за которых, может быть, и не было результата. Хотя результат дают тренеры и футболисты, но в любой организации коллектив идет вместе с руководством.
Я их не виню – они нам дали большую возможность поиграть на таких стадионах. В сложившейся ситуации виноваты все. Спонсоры, которые были, в дальнейшем, наверное, не хотят вкладывать деньги в это.
– Не было переговоров со «Спартаком», чтобы получить помощь от них?
– «Спартак» нам итак помогал, бесплатно предоставляя поля, привлекая бывших и нынешних футболистов клуба. Но мы никто не хотел просить денег.
«Спартак» – свой клуб, организация. И что, нагружать их финансовыми обязательствами перед людьми, которых они не знают, просто представляясь, что мы «Спартак»? В руководстве «Спартака» сейчас сидят не глупые люди, и просто так деньги выдавать никто не будет. Чем могли, тем они, конечно, помогали.
– Это все или есть шанс, что мы еще увидим «НК» в МФЛ?
– Думаю, увидите. Работа ведется. Я с Кучером практически ежедневно на связи. Есть люди, которым потенциально это интересно, – сказал нападающий «Народной Команды» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Болельщики «Спартака» из Медиалиги – на паузе до осени. У клуба нет денег
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