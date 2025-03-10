«Капитана должна выбирать команда. У нас будет голосование». Главный тренер ФК «10» Лактионов о лидере клуба

В ФК «10» пройдет голосование за выбор капитана.

«Я считаю, что капитана должна выбирать команда. Я также согласен с Александром Нагорным, что он выбирает капитана сам. Иногда тренеры выбирают под свой стиль, свою психологию тех людей, которые ближе им и команде.

Капитан должен иметь большой авторитет не только в команде, но и за ее пределами. Будет ли у нас голосование? Я считаю, да.

На данный момент меня устраивает капитан. Но естественно у нас новый сезон, новые задачи, новая команда», – сказал главный тренер ФК «10».

С 2023 года капитаном «Десятки » является Андрей Беломытцев.

В МФЛ-5 капитаном по назначению бывшего главного тренера был Александр Сапета.