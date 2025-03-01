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Чернышов о скандалах в Медиалиге: «Эгриси» не намерен в этом участвовать»

Андрей Чернышов высказался о Winline Медиалиге.

Напомним, экс-тренер «Спартака» Чернышов в прошлом месяце возглавил «Эгриси».

«О Медиалиге я слышал ранее, ведь этот турнир вызывает большой интерес у зрителей, журналистов и футбольной общественности. В этом турнире играет много бывших футболистов национальной сборной России, в эту лигу приходит много квалифицированных тренеров.

Какие впечатления от первых тренировок? Я увидел много хороших футболистов в команде. Пока не изучил другие команды, но знаю, что есть ряд довольно сильных коллективов. Мы же будем укрепляться, чтобы в итоге создать боеспособную команду и успешно выступить в предстоящем сезоне.

Как отношусь к различным скандалам и потасовкам в Медиалиге? Во-первых, конкретно наша команда не намерена участвовать в каких-либо скандалах. Мы будем профессионально относиться к своему делу и ничего такого не собираемся себе позволять. А за футболистов других команд я отвечать не могу, как и не могу повлиять на их поступки.

Игроки других команд могут хоть голыми на поле выходить, если у них будут такие планы, я на подобные моменты никак не могу повлиять. Мы же постараемся, чтобы к нам был интерес не в плане каких-то скандалов, а в плане нашей игры в футбол», – сказал главный тренер «Эгриси».

В январе 57-летний тренер покинул индийский «Мохаммедан Калькутта». Ранее Чернышов возглавлял «Спартак»,  «Динамо» Брянск, «Торпедо» и был ассистентом главного тренера сборной России.

Тот самый Чернышов из «Спартака» – новый тренер «Эгриси». На него вешали бан Титова за бромантан, привел его Геркус

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
logoWinline Медиалига
logoАндрей Чернышов
logoСпартак
logoДинамо Брянск
logoТорпедо
logoЭгриси
logoпремьер-лига Россия
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