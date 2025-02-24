Экс-тренер «Спартака» Чернышов возглавил «Эгриси»

Главным тренером «Эгриси» стал Андрей Чернышов.

В январе 57-летний тренер покинул индийский «Мохаммедан Калькутта».

Андрей Чернышов ранее возглавлял «Спартак», «Динамо» Брянск, «Торпедо» и был ассистентом главного тренера сборной России.

«Эгриси» – медиафутбольный клуб Василия Уткина.

«Эгриси» сыграют в шестом сезоне Winline Медиалиги. Всего в сезон приглашены 20 команд.

Вилсаком – в «Эгриси». Взяли ради Медиалиги, будет одним из боссов