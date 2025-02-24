Экс-тренер «Спартака» Чернышов возглавил «Эгриси»
Главным тренером «Эгриси» стал Андрей Чернышов.
В январе 57-летний тренер покинул индийский «Мохаммедан Калькутта».
Андрей Чернышов ранее возглавлял «Спартак», «Динамо» Брянск, «Торпедо» и был ассистентом главного тренера сборной России.
«Эгриси» – медиафутбольный клуб Василия Уткина.
«Эгриси» сыграют в шестом сезоне Winline Медиалиги. Всего в сезон приглашены 20 команд.
Вилсаком – в «Эгриси». Взяли ради Медиалиги, будет одним из боссов
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Эгриси»
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