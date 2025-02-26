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«Я уже забыл, как общаться с футболистами на русском. Очень соскучился». Тренер «Эгриси» Чернышов о возвращении в Россию

Андрей Чернышов рассказал о возвращении в Россию и работу в «Эгриси».

– Почему выбрали «Эгриси» для продолжения карьеры?

– После расторжения контракта в Индии вернулся в Россию. Собирался отдохнуть. Думал, в апреле-мае буду рассматривать варианты из арабского и азиатского регионов. Но мне позвонил Геркус [спортивный директор «Эгриси»], сказал, что заходит в проект и хотел бы пообщаться о работе в клубе. Я был свободен, мне было интересно. Очень хотел вернуться в российский футбол.

Проект интересный – клуб с историей, был в лидерах медиафутбола, но в последние годы результаты не радуют. Мы хотим вернуться на вершину Медиалиги.

– Вы 10 лет не работали в России. Соскучились по родине?

– Я всегда говорил, что очень хочу работать в России и готов рассматривать предложения в финансовом плане не такие хорошие, как, например, в азиатском или арабском мире. Это моя страна, моя родина.

Я уже забыл, как общаться с футболистами на русском. Последние годы это был либо английский, либо сербский языки. Некоторые вещи для меня в новинку. Очень соскучился.

Уже начались тренировки. Получаю удовольствие от того, что после них могу приехать домой к семье, переключиться с футбола на нормальную жизнь, поиграть с ребенком. Когда находишься в другой стране, ты приходишь либо в чужую пустую квартиру, либо в номер отеля, и все мысли о футболе, а родные далеко. Очень рад вернуться.

– Что знаете про Медиалигу? Смотрели какие-то матчи?

– Я не смотрел игры, только нарезки. Не было времени. Знаю, что начали пять лет назад, и идет обалденный прогресс. Насколько я знаю, хотят проводить даже международные матчи вплоть до чемпионатов мира. Кто работал и в проффутболе, и в Медиалиге, и говорят, что тут есть вещи, которые руководителям из проффутбола стоит позаимствовать.

– Какие цели ставите перед собой на Медиалигу?

– Иногда надо объективно понимать, что в данный момент ты не можешь занять первое место, потому что есть более сильные команды, а тебе нужно время, чтобы встать с ними в один ряд. Сейчас самое главное – создать сильную команду, которая будет играть в интересный футбол и будет радовать болельщиков. Будем стараться побеждать в каждом матче. Наша первая промежуточная задача – выход из группы. Последние сезоны были неудачными, и нам нужно преодолеть этот барьер, – рассказал главный тренер «Эгриси» в интервью Спортсу’‘.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАндрей Чернышов
logoWinline Медиалига
logoИлья Геркус
logoЭгриси
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