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Андрей Чернышов: «Я люблю Россию, люблю Москву. Для меня было важно вернуться в родную страну»

Андрей Чернышов рассказал о решении вернуться в Россию и возглавить «Эгриси».

«Для меня было важно вернуться в родную страну. Я очень люблю футбол и свою профессию, мне нравится работать тренером, поэтому я и принял предложение клуба из Медиалиги. Но это не значит, что я там буду подходить к своим обязанностям как-то иначе. В мои принципы входит полная отдача на любом месте работы. Я буду прилагать все силы для успеха в новой команде и постараюсь передать все знания, которые у меня накопились. Будем стараться дать максимальный результат.

Какие ощущения после возвращения в Россию? Ощущение полного счастья, ведь я нахожусь со своей семьей и работаю в своей родной стране. Мне здесь очень комфортно. Я люблю Россию, люблю Москву. Всегда старался сюда приезжать, когда во время работы в заграничных клубах была такая возможность. На сегодняшний день я абсолютно счастлив»

О Медиалиге я слышал ранее, ведь этот турнир вызывает большой интерес у зрителей, журналистов и футбольной общественности. В этом турнире играет много бывших футболистов национальной сборной России, в эту лигу приходит много квалифицированных тренеров.

Какие впечатления от первых тренировок? Я увидел много хороших футболистов в команде, пока не изучил другие команды, но знаю, что есть ряд довольно сильных коллективов. Мы же будем укрепляться, чтобы в итоге создать боеспособную команду и успешно выступить в предстоящем сезоне.

Как отношусь к различным скандалам и потасовкам в Медиалиге? Во-первых, конкретно наша команда не намерена участвовать в каких-либо скандалах. Мы будем профессионально относится к своему делу и ничего такого не собираемся себе позволять. А за футболистов других команд я отвечать не могу, как и не могу повлиять на их поступки. Игроки других команд могут хоть голыми на поле выходить, если у них будут такие планы, я на подобные моменты никак не могу повлиять. (Смеется.) Мы же постараемся, чтобы к нам был интерес не в плане каких-то скандалов, а в плане нашей игры в футбол», – сказал новый главный тренер «Эгриси».

Новый тренер «Эгриси»: при нем Титова отстраняли за бромантан, привел Геркус

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Чернышов
logoЭгриси
logoWinline Медиалига
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