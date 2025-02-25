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«Чернышов не следил за Медиалигой, но понимает, что это такое». Мозговой о новом тренере «Эгриси»

Иван Мозговой рассказал, как «Эгриси» искали главного тренера.

– Почему главным тренером пригласили Андрея Чернышова?

– Это кандидатура Геркуса. Первостепенной задачей было найти главного тренера. Илья Леонидович [Геркус] встретился с Чернышовым, пообщался, увидел заинтересованность поработать с нами. Мы встретились, пообщались, очень понравился.

В общении изучили его богатейший опыт – он работал в разных странах. Это тот тренер, который нам сейчас нужен. Авторитетный, с таким бэкграундом.

– Какие еще были кандидаты?

– Когда еще мы не знали, будет ли в сезоне «Матч ТВ», Илья Леонидович предлагал пригласить главным тренером Константина Генича. Были еще несколько вариантов.

– Насколько Чернышов погружен в российский футбол? Знает игроков Первой и Второй лиги? Смотрел ли Медиалигу?

– Он не следил за Медиалигой, но понимает, что это такое. Дмитрий Кузнецов, Виталий Панов и Вадим Гаранин тоже не владели этой информацией. Они пришли и начали разбираться в процессе работы.

Насчет игроков Первой и Второй лиги – у нас есть Геркус. Его задача: собрать боевитую команду и дать хороший результат в сезоне, – рассказал операционный директор «Эгриси» в интервью журналисту Спортса’‘ Илье Ковалеву.

24 февраля «Эгриси» объявили о назначении Андрея Чернышова главным тренером команды.

«Эгриси» сыграют в шестом сезоне Winline Медиалиги. Всего в сезон приглашены 20 команд.

Вилсаком – в «Эгриси». Взяли ради Медиалиги, будет одним из боссов

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoАндрей Чернышов
logoЭгриси
logoИван Мозговой
logoИлья Геркус
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