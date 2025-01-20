Президент Медиалиги: «Юсупову комфортно может быть в команде Литвина. Артур – настоящий чемпион»
– Юсупов – это звезда, настоящий чемпион. В Медиалиге сейчас работает Вадим Гаранин, и Артур мог поработать под его руководством в «Сочи». Юсупову вполне комфортно может быть в команде Михаила Литвина.
Там играет Андрей Семенов и другие опытные ребята. Главное, Мише не прозевать момент, ведь Юсупов пока без предложений (сегодня стало известно, что Артур ведет переговоры с 2Drots – Спортс’‘). Конечно, если Артур сам этого захочет. Юсупов – большая звезда, в хорошей форме.
– Для Медиалиги Артур Юсупов – топовая звезда?
– На Кубке в Абу-Даби мы увидим трансфер, не в обиду Артуру, более масштабный в одну из команд лиги. Юсупов входит в топ-5 звезд, которые могли бы присоединиться к командам Медиалиги этой зимой, – сказал президент Winline Медиалиги.
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