Черномырдин переходит в 2Drots. Экс-игрок «Зенита-2» взял фамилию жены в 2022 году
Экс-хавбек «Зенита-2» Михаил Черномырдин присоединится к 2Drots.
Об этом сообщил журналист Салават Муртазин.
Ранее 25-летний полузащитник находился на просмотре в медиафутбольной команде.
Последним клубом Черномырдина было «Динамо» Санкт-Петербург. Также он выступал за «Строгино», «Зенит-2», «Каспий» и «Долгопрудный».
В 2022 году футболист сменил фамилию. Михаил Погорелов взял фамилию жены Маргариты Черномырдиной, футболистки ЦСКА и сборной России, после свадьбы.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Салават | Кутак Медиа»
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