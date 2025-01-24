Черномырдин переходит в 2Drots. Экс-игрок «Зенита-2» взял фамилию жены в 2022 году

Экс-хавбек «Зенита-2» Михаил Черномырдин присоединится к 2Drots.

Об этом сообщил журналист Салават Муртазин.

Ранее 25-летний полузащитник находился на просмотре в медиафутбольной команде.

Последним клубом Черномырдина было «Динамо » Санкт-Петербург. Также он выступал за «Строгино », «Зенит-2 », «Каспий » и «Долгопрудный ».

В 2022 году футболист сменил фамилию. Михаил Погорелов взял фамилию жены Маргариты Черномырдиной, футболистки ЦСКА и сборной России, после свадьбы.