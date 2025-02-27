Светлана Думич: «Это никнейм. Моя фамилия Ковалева»
– Мы тебя знаем как Светлану Думич, но в заявке ты записана как Ковалева. Это твоя настоящая фамилия?
– Да, это никнейм с 2015 года, когда я еще жила в Измайлово с родителями на районе. Просто решила поставить такую фамилию во «ВКонтакте». Это вообще никак со мной не связано. У меня фамилия Ковалева. Никнейм настолько прижился, что я решила его оставить.
Фамилия Ковалева, а отчество – Артемовна. Все удивляются и говорят, что первый раз видят человека с таким отчеством.
– Вопроса от журналиста с фамилией Ковалев. Твоя пишется через «ё» или «е»?
– Когда мы ездили в отпуск с родителями, у папы было написано через «ё», а у нас – «е» по новому паспорту. В моменте нас не хотели выпускать за границу, были большие разборки. В итоге все через «е» сейчас в паспорте, но звучит как Ковалева, – рассказала футболистка Rocket Team в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.
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