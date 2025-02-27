Светлана Думич: «Это никнейм. Моя фамилия Ковалева»

Светлана Думич раскрыла свою настоящую фамилию.

– Мы тебя знаем как Светлану Думич, но в заявке ты записана как Ковалева. Это твоя настоящая фамилия?

– Да, это никнейм с 2015 года, когда я еще жила в Измайлово с родителями на районе. Просто решила поставить такую фамилию во «ВКонтакте». Это вообще никак со мной не связано. У меня фамилия Ковалева. Никнейм настолько прижился, что я решила его оставить.

Фамилия Ковалева, а отчество – Артемовна. Все удивляются и говорят, что первый раз видят человека с таким отчеством.

– Вопроса от журналиста с фамилией Ковалев. Твоя пишется через «ё» или «е»?

– Когда мы ездили в отпуск с родителями, у папы было написано через «ё», а у нас – «е» по новому паспорту. В моменте нас не хотели выпускать за границу, были большие разборки. В итоге все через «е» сейчас в паспорте, но звучит как Ковалева, – рассказала футболистка Rocket Team в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.