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«Много команд, где девочки надевают короткие шорты. Но как это перевести в Медиалигу – огромный вопрос». Думич о девушках в медиафутболе

Светлана Думич назвала два пути для девушек в медиафутболе.

– Девушки и раньше мало играли в Медиалиге, а с ростом уровня совсем перестали выходить на поле. Какой видишь выход из этой ситуации?

– Вижу два варианта. Либо заявляться в команды, которые только набирают состав и могут сделать выгодные для девочек условия. Например, подходишь в клуб и, если ты умеешь играть в футбол, договариваешься с тренером или президентом, что будешь выходить [на поле] и прописываешь это в договоре.

Либо быть медийным лицом и помогать команде в медийной истории: сниматься в рубриках, что-то придумывать, вести свой канал. Развиваться в медийном плане, а играть в сторонних турнирах. Помимо Медиалиги есть много турниров – например, турнир Rocket Team [Ne Abu-Dhab Cup], турнир Ромароя [Winter Media Cup], где ты можешь получить игровое время.

– Но на матч Ne Abu-Dhab Cup против «Альтерона» ты даже не переодевалась. Ты больше не хочешь играть за Rocket Team?

– Честно, холодно. Я ненавижу зимний футбол. Больше травм, мерзнешь. Чтобы сыграть 10 минут и хоть что-то показать, я должна разминаться 30 минут. Объективно я понимаю, что я не тренируюсь с командой. Игорь Звездин (главный тренер Rocket Team – Спортс’‘) не может меня внедрить на все тренировки. Если я выйду [на поле], что я покажу? Я просто побегаю, язык на плече, но никакого шоу не будет.

– Не думала создать свою женскую шоу-команду?

– Кто-то ведь сделал женскую медиалигу. Но она затухла. Есть много любительских команд, где девочки надевают короткие шорты и облегающие майки, распускают волосы и играют. Но как это перевести в целую лигу, чтобы такая команда достойно выступала в МФЛ – это огромный вопрос, – рассказала футболистка Rocket Team в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
девушки и медиафутбол
logoWinline Медиалига
logoRocket Team
Светлана Думич
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