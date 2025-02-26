Fight Nights разгромили «Тандем» и вышли в полуфинал Winter Media Cup. Эйтан забил гол в самой концовке
Fight Nights обыграл «Тандем» в 3-м туре Winter Media Cup.
Победители матчей отправятся в полуфинал, проигравшие покинут турнир.
Winter Media Cup, 3-й тур
26-го февраля, среда
«Тандем» – Fight Nights – 2:5 (1:2)
Голы: 0:1 – Обрывков (4’), 0:2 – Ляпа (32’), 1:2 – Докучаев (40’), 2:2 – Олег Олег (52’), 2:3 – Ляпа (54’), 2:4 – Таги-Заде (91’), 2:5 – Эйтан (92’)
В полуфинале Fight Nights сыграют с «Титаном». Игра состоится в воскресенье 2 марта.
Матч проходил на стадионе академии «Спартака», поле №4.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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