«Рома» сыграет с «Броуками», «Тандем» – против Fight Nights. Расписание 3-го тура Winter Media Cup
Расписание 3-го тура Winter Media Cup.
Победители матчей отправятся в полуфинал, проигравшие покинут турнир.
Winter Media Cup, 3-й тур
26-го февраля, среда
«Тандем» – Fight Nights – 12:30
Матчи пройдут на стадионе академии «Спартака», поле №4.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Ромароя
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