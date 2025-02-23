0

«Родина Медиа» и «Титан» вышли в полуфинал, ФК «10» покинул турнир. Результаты 2-го тура Winter Media Cup

Результаты второго тура Winter Media Cup.

По итогам тура ФК «10» и «Матч ТВ» покинули турнир. «Родина Медиа» и «Титан» вышли в полуфинал. Fight Nights, «Рома», «Тандем» и «БроукБойз» сыграют в сетке 1:1, где определятся еще два полуфиналиста.

Winter Media Cup, 2-й тур

23 февраля, воскресенье 

Сетка проигравших (0:1)

«Рома» – «Матч ТВ» – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гооге (23), 2:0 – Альшанский (26), 3:0 – Гайдамак (73).

ФК «10» – Fight Nights – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Лукичев, (6, автогол), 1:1 – Вага (18), 1:2 – Джичо (42, пенальти), 2:2 – Кирей (78), 2:3 – Острый (85).

Сетка победителей (1:0)

«Родина Медиа» – «Тандем» – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Жамалетдинов (10), 2:0 – Прокоп (27, пенальти), 2:1 – Шаба (65).

«БроукБойз» – «Титан» – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Грязнов (5), 0:2 – Е. Шульга (7), 1:2 – Мазур (78, пенальти), 1:3 – Деобальд (96).

Матчи прошли на стадионе академии «Спартака», поле №4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Ромароя
logoFight Nights
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoЛФК «Титан»
logoФК Тандем
календарь
logoФК 10
результаты
logoЛФК Рома
logoФК Матч ТВ
Winter Media Cup
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФК «10» проиграл «Титану» по буллитам, «Броуки» разгромили Fight Nights в 1-м туре Winter Media Cup
20 февраля, 17:02
Главные новости
Азамат Мусагалиев: «Сколько команд осталось, которым мы еще не всосали? Меня это ######»
2вчера, 19:52
«Рома» сыграет с «Броуками», «Тандем» – против Fight Nights. Расписание 3-го тура Winter Media Cup
вчера, 19:14
«Из-за болезни не приехало человек шесть. Но даже в укороченном составе показали хорошую игру». Шишков о победе над ФК «10»
вчера, 18:51
«Дно пробито». Шера о вылете ФК «10» из Winter Media Cup
вчера, 17:57
«Мы составим серьезную конкуренцию». Экс-хавбек «Локо» Маминов об участии «Альтерона» в Медиалиге
1вчера, 16:10
ФК «10» проиграл 6 матчей подряд. Клуб Азамата не побеждает 148 дней
вчера, 14:59
«До боя получил травму – открытый перелом пальца со смещением. Только через две недели начну нормально ходить». Эль Матадор о поединке против Муша
вчера, 13:39
Кузнецов о критике 2Drots: «Второй турнир говорят, что империя рушится. Но мы все время играем в финалах»
вчера, 11:47
Мачей Рыбус: «Пока в Медиалиге. Не планирую завершать профессиональную карьеру»
вчера, 09:58
«Мы всех вынесем». Мещеряков о том, почему «Альтерон» должен играть в Медиалиге
22 февраля, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
18 февраля, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16
Виталий Денисов о знакомстве с Бастой: «Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили»
422 января, 16:28