«Родина Медиа» и «Титан» вышли в полуфинал, ФК «10» покинул турнир. Результаты 2-го тура Winter Media Cup
По итогам тура ФК «10» и «Матч ТВ» покинули турнир. «Родина Медиа» и «Титан» вышли в полуфинал. Fight Nights, «Рома», «Тандем» и «БроукБойз» сыграют в сетке 1:1, где определятся еще два полуфиналиста.
Winter Media Cup, 2-й тур
23 февраля, воскресенье
Сетка проигравших (0:1)
«Рома» – «Матч ТВ» – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Гооге (23), 2:0 – Альшанский (26), 3:0 – Гайдамак (73).
ФК «10» – Fight Nights – 2:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Лукичев, (6, автогол), 1:1 – Вага (18), 1:2 – Джичо (42, пенальти), 2:2 – Кирей (78), 2:3 – Острый (85).
Сетка победителей (1:0)
«Родина Медиа» – «Тандем» – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Жамалетдинов (10), 2:0 – Прокоп (27, пенальти), 2:1 – Шаба (65).
«БроукБойз» – «Титан» – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Грязнов (5), 0:2 – Е. Шульга (7), 1:2 – Мазур (78, пенальти), 1:3 – Деобальд (96).
Матчи прошли на стадионе академии «Спартака», поле №4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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