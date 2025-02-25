Барышев о нелюбимом персонаже в медиафутболе: «Маврин. Все, что он делал, – это недопустимо»
Григорий Барышев высказался о Василии Маврине.
«Мой любимый медиаперсонаж – Федос. Нелюбимый медиаперсонаж – Вася Маврин.
В свете последних событий? Нет. Просто в свете его поступков и высказываний на поле. Если собирать картинку в общем: все, что он делал, – это недопустимо», – сказал защитник 2Drots.
20-летний защитник перешел в 2D в конце 2024 года из Fight Nights.
2Drots выиграли Winline Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. Маврин был удален с поля во втором тайме.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: 2Drots Talk
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