Барышев о нелюбимом персонаже в медиафутболе: «Маврин. Все, что он делал, – это недопустимо»

Григорий Барышев высказался о Василии Маврине.

«Мой любимый медиаперсонаж – Федос. Нелюбимый медиаперсонаж – Вася Маврин.

В свете последних событий? Нет. Просто в свете его поступков и высказываний на поле. Если собирать картинку в общем: все, что он делал, – это недопустимо», – сказал защитник 2Drots.

20-летний защитник перешел в 2D в конце 2024 года из Fight Nights.

2Drots выиграли Winline Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. Маврин был удален с поля во втором тайме.