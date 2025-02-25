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Барышев о нелюбимом персонаже в медиафутболе: «Маврин. Все, что он делал, – это недопустимо»

Григорий Барышев высказался о Василии Маврине.

«Мой любимый медиаперсонаж – Федос. Нелюбимый медиаперсонаж – Вася Маврин.

В свете последних событий? Нет. Просто в свете его поступков и высказываний на поле. Если собирать картинку в общем: все, что он делал, – это недопустимо», – сказал защитник 2Drots.

20-летний защитник перешел в 2D в конце 2024 года из Fight Nights. 

2Drots выиграли Winline Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. Маврин был удален с поля во втором тайме.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: 2Drots Talk
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoГригорий Барышев
logoВасилий Маврин
logoАмкал
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logo«Федос» Федор Маслов
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