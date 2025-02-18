Маврин о матчах против 2D: «Для меня дерби с 2Drots не имеет веса уже давно. Последнее было на МКС-2021»
Василий Маврин высказался о дерби с 2Drots.
– Следующее дерби с 2Drots будет похоже на то, что было летом?
– Для меня дерби с 2Drots не имеет веса уже давно. Оно было этим дерби, когда играли медийные люди: Эдамс, Крап.
Последнее дерби было на МКС-2021. Может, еще следующее МКС, когда Кутуз [кричал] «это не контакт для пенальти». Тогда медийка закончилась.
Это очередной матч. Да, он принципиальный, важный. Но сказать, что это по эмоциям то же самое, когда это было действительно медийно, – для меня уже нет, – сказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. Маврин был удален с поля во втором тайме.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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