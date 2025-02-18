Маврин о матчах против 2D: «Для меня дерби с 2Drots не имеет веса уже давно. Последнее было на МКС-2021»

Василий Маврин высказался о дерби с 2Drots.

– Следующее дерби с 2Drots будет похоже на то, что было летом?

– Для меня дерби с 2Drots не имеет веса уже давно. Оно было этим дерби, когда играли медийные люди: Эдамс, Крап.

Последнее дерби было на МКС-2021. Может, еще следующее МКС, когда Кутуз [кричал] «это не контакт для пенальти». Тогда медийка закончилась.

Это очередной матч. Да, он принципиальный, важный. Но сказать, что это по эмоциям то же самое, когда это было действительно медийно, – для меня уже нет, – сказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. Маврин был удален с поля во втором тайме.