Степански уже может чеканить мяч. Нападающий «Амкала» получил открытый перелом 3 месяца назад
Степан Костюков успешно восстанавливается после травмы.
Форвард «Амкала» показал, что уже может чеканить мяч.
В ноябре 25-летний форвард получил открытый перелом в шоу-матче Winline сквозь вселенные между «Динамо» и «Амкалом». На восстановление уйдет от 7 до 12 месяцев.
«Динамо» сообщило, что возьмет на себя лечение футболиста и окажет необходимую помощь.
На премии Winline Media Football Awards по итогам Костюкова признали лучшим форвардом года в медиафутболе.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: твич Германа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости