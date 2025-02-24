Степански уже может чеканить мяч. Нападающий «Амкала» получил открытый перелом 3 месяца назад

Степан Костюков успешно восстанавливается после травмы.

Форвард «Амкала» показал, что уже может чеканить мяч.

В ноябре 25-летний форвард получил открытый перелом в шоу-матче Winline сквозь вселенные между «Динамо» и «Амкалом ». На восстановление уйдет от 7 до 12 месяцев.

«Динамо» сообщило, что возьмет на себя лечение футболиста и окажет необходимую помощь.

На премии Winline Media Football Awards по итогам Костюкова признали лучшим форвардом года в медиафутболе.