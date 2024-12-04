Герман о восстановлении Степански после травмы: «Я уверен, что его лучший сезон впереди. Будем вместе с «Динамо» возвращать его домой»

Герман раскатал, как проходит восстановление Степана Костюкова.

«Степа знает – впереди у него эмоционально самый сложный по монотонности период, где ему предстоит очень долго восстанавливаться. Мы будем оказывать ему поддержку. Я верю, что он вернется и отплатит забитыми мячами. Я уверен, что его лучший сезон впереди.

Степа ездил на базу «Динамо», сейчас мы ждем, когда надо будет снимать швы и когда через 2-3 недели уже можно будет наступать на ногу, и тогда будет этап реабилитации.

Мы обсуждаем варианты, чтобы он там занимался, потому что он живет достаточно далеко от Новогорска. Мы готовы снять ему квартиру поближе к базе. Будем вместе с «Динамо» возвращать его домой», – сказал президент «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса» Екатерине Бурделовой.

25-летний форвард получил открытый перелом в шоу-матче Winline сквозь вселенные между «Динамо» и «Амкалом». На восстановление уйдет от 7 до 12 месяцев.

«Динамо» сообщило, что возьмет на себя лечение и окажет необходимую помощь.

На премии Winline Media Football Awards по итогам года Степан Костюков был признан лучшим форвардом медиафутболе.