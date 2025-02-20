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Дмитрий Егоров: «С каких пор российское бутылочное пиво стоит 140 рублей?»

Дмитрий Егоров удивился стоимости пива .

«С каких пор российское бутылочное пиво стоит 140 рублей по цене немецкого, знает ли кто-то?» – написал президент «БроукБойз».

Ранее другой президент «Броуков» Райзен запретил игрокам пить и праздновать дни рождения и Новый год, разрешив выпивать только Егорову.

На следующий день после запрета «БроукБойз» проиграли Lit Energy (0:2) в матче за 3-е место Winline Суперкубка Медиалиги.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Егоров
logoБроукБойз
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