Дмитрий Егоров: «С каких пор российское бутылочное пиво стоит 140 рублей?»

Дмитрий Егоров удивился стоимости пива .

«С каких пор российское бутылочное пиво стоит 140 рублей по цене немецкого, знает ли кто-то?» – написал президент «БроукБойз».

Ранее другой президент «Броуков» Райзен запретил игрокам пить и праздновать дни рождения и Новый год, разрешив выпивать только Егорову.

На следующий день после запрета «БроукБойз» проиграли Lit Energy (0:2) в матче за 3-е место Winline Суперкубка Медиалиги.