«Алкоголь – главная проблема России!» Президент «Броуков» Райзен запретил игрокам пить и праздновать дни рождения и Новый год

Райзен запретил алкоголь в «БроукБойз».

«Я введу новое правило. Внутри команды мы можем отмечать только победу в сезоне, когда нас ждет большая пауза. Ни одной другой победы. Мы не отмечаем дни рождения, Новый год, что угодно с алкоголем внутри клуба. Никаких корпоративов. Деньги на это тратиться не будут.

Алкоголь – главная проблема России. Никто мне не докажет обратного. Нормализация того, что вы пьете – это тотальный ######, которого не должно быть! Ни один человек мне не докажет, что это положительно влияет на людей. Как футболист может пить пиво, которое понижает тестостерон?» – сказал президент «БроукБойз».