Герман о возможном бое с Егоровым: «Если Дима хочет устроить со мной спарринг, то я готов в любой удобный день в ближайшем бойцовском клубе»

Герман Эль Класико высказался о потенциальном бое с Дмитрием Егоровым.

«Дима у себя в телеграм-канале обозначил меня как оппонента, который ему подходит. Зачем?

Если Дима хочет устроить спарринг конкретно со мной, то я готов. И мы можем в любой удобный день найти время в ближайшем бойцовском клубе. Либо устроить это на полях МФЛ в любом следующем пересечении, которое обязательно будет.



Если Дима хочет заработать на себе и на мне, как на участнике карда, то возникает вопрос: в чем мой интерес?

Камил обозначил примерные цифры (в районе 25 млн на 4 президентов). На человека это чуть больше 6 млн рублей. А что мне делать с тем, что у меня в месяц на содержание «Амкала» больше выходит? Бросить все дела, которые приносят доход для содержания клуба и моей семьи, чтобы «сильно потерять» в финансах? Это бред. Мне не 20 лет уже. У меня в найме человек 60-70 работает. Мне жертвовать временем, работой и семьей ради чего?

У Димы есть мой личный номер. Он может написать, для чего в своих постах он указал меня», – написал президент «Амкала ».