Пиняев о медиафутболе: «Раньше больше следил. Нравилось, когда еще не было формата Медиалиги»

Сергей Пиняев высказался о медиафутболе.

«Раньше больше следил за медиафутболом. Нравилось, когда еще не было формата Медиалиги.

Часто мог попасть на видео в 2Drots. Жека постоянно звал, когда я был в «Чертаново». Но, когда меня подготавливали, мне не разрешали. Не хотели, чтобы я отвлекался, а думал только о футболе.

Слежу за медиафутболом. На каких-то матчах был, когда вы с «Амкалом» на «Сапсан Арене» играли. МКС-2021, когда Чужой в девятку плюнул.

Иногда могу перед сном попасть на прямой эфир. Уровень у вас очень вырос», – сказал вингер «Локомотива».