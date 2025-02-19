1

Пиняев о медиафутболе: «Раньше больше следил. Нравилось, когда еще не было формата Медиалиги»

Сергей Пиняев высказался о медиафутболе.

«Раньше больше следил за медиафутболом. Нравилось, когда еще не было формата Медиалиги.

Часто мог попасть на видео в 2Drots. Жека постоянно звал, когда я был в «Чертаново». Но, когда меня подготавливали, мне не разрешали. Не хотели, чтобы я отвлекался, а думал только о футболе.

Слежу за медиафутболом. На каких-то матчах был, когда вы с «Амкалом» на «Сапсан Арене» играли. МКС-2021, когда Чужой в девятку плюнул.

Иногда могу перед сном попасть на прямой эфир. Уровень у вас очень вырос», – сказал вингер «Локомотива».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Эдамса
logoWinline Медиалига
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoСергей Пиняев
logoЭдамс
logoМосковский Кубок Селебрити
logoпремьер-лига Россия
logoАмкал
logoЛокомотив
logo2Drots
logoЧертаново
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Реванш ЦСКА с 2Drots, «Зенит» против команды Мусагалиева и еще 5 сорвавшихся суперматчей
616 ноября 2024, 13:40
«Амкал» и 2Drots сыграют в финале Кубка Медиалиги на «Газпром Арене» 9 ноября
72 ноября 2024, 18:51
«Кто такие Жека, Некит, Герман – не знаю. Ютуб? Его же заблокировали». Набабкин о Медиалиге
1031 октября 2024, 10:51
Сын Лоськова – в заявке «Химок» на РПЛ. Он выступал за 2Drots
196 сентября 2024, 12:30
Главные новости
Владислав Радимов: «Пари НН» может настигнуть карма за пиар с игроком Медиалиги»
417 минут назад
Балакирев о поединке с Гуди: «В третьем раунде хотел упасть. Я слышал, как за меня переживали. Понимал, что нужно терпеть, и я восстал из пепла, как феникс»
сегодня, 16:22
«Тет-а-тет меня можно называть Дмитрий. Я сразу чувствую себя моложе». Кузнецов о претензии Панова к Некиту
сегодня, 13:15
Прокоп забил дубль в ворота «Матч ТВ», «Тандем» вырвал победу на последних минутах у «Ромы». 1-й тур Winter Media Cup
сегодня, 11:51
«Родина Медиа» обыграла «Матч ТВ» в 1-м туре Winter Media Cup. Дублем отметился Прокоп
сегодня, 11:34
«Тандем» обыграл «Рому» в первом матче Winter Media Cup Ромароя
сегодня, 09:09
Чемпионы МФЛ-5 «Броуки» в Краснодаре сыграют против студенческой команды КубГу в ежегодном турнире Winline Кубок Alma Mater
сегодня, 08:39
Гуди: «Козлов» не будет в Медиалиге»
вчера, 19:30
Маврин о матчах против 2D: «Для меня дерби с 2Drots не имеет веса уже давно. Последнее было на МКС-2021»
2вчера, 18:00
Дмитрий Кузнецов: «Как я могу запретить игрокам 2Drots здороваться с Гудаем? Это бред»
вчера, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер «БроукБойз» Розыев перешел в «Нафтан» из высшей лиги Беларуси
вчера, 14:39
РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
276 февраля, 13:27
Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
6 февраля, 12:33
«Амкал» подписал экс-защитника «Ротора» и «Химок» Чупина
16 февраля, 08:10
«Надеялся, хоть чуть-чуть дадут поработать. Но статус медиафутбола эта акция, к сожалению, не подняла». Егоров о просмотре Маврина в «Пари НН»
14 февраля, 16:34
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
21 февраля, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
31 февраля, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16
Виталий Денисов о знакомстве с Бастой: «Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили»
422 января, 16:28