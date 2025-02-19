Пиняев о медиафутболе: «Раньше больше следил. Нравилось, когда еще не было формата Медиалиги»
Сергей Пиняев высказался о медиафутболе.
«Раньше больше следил за медиафутболом. Нравилось, когда еще не было формата Медиалиги.
Часто мог попасть на видео в 2Drots. Жека постоянно звал, когда я был в «Чертаново». Но, когда меня подготавливали, мне не разрешали. Не хотели, чтобы я отвлекался, а думал только о футболе.
Слежу за медиафутболом. На каких-то матчах был, когда вы с «Амкалом» на «Сапсан Арене» играли. МКС-2021, когда Чужой в девятку плюнул.
Иногда могу перед сном попасть на прямой эфир. Уровень у вас очень вырос», – сказал вингер «Локомотива».
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Эдамса
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