Сын Лоськова – в заявке «Химок» на РПЛ. Он выступал за 2Drots

Хавбек Григорий Лоськов попал в заявку «Химок» на сезон Мир РПЛ

В заявку «Химок» на сезон РПЛ попал сын экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Лоськова – Григорий .

Ранее хавбек выступал за молодежку «Локомотива» и медиафутбольный клуб 2Drots.

Лоськов-младший стал участвовать в роликах 2D практически с момента запуска проекта. Ни разу не сыграл за них в Winline Медиалиге, но выступал за клуб в первых двух розыгрышах МКС .