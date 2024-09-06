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Сын Лоськова – в заявке «Химок» на РПЛ. Он выступал за 2Drots

Хавбек Григорий Лоськов попал в заявку «Химок» на сезон Мир РПЛ

В заявку «Химок» на сезон РПЛ попал сын экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Лоськова – Григорий.

Ранее хавбек выступал за молодежку «Локомотива» и медиафутбольный клуб 2Drots.

Лоськов-младший стал участвовать в роликах 2D практически с момента запуска проекта. Ни разу не сыграл за них в Winline Медиалиге, но выступал за клуб в первых двух розыгрышах МКС.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Мир РПЛ»
logoЛокомотив
logoХимки
logoДмитрий Лоськов
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив мол
logoМосковский Кубок Селебрити
logo2Drots
logoWinline Медиалига
Григорий Лоськов
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