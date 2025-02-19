«Матч ТВ» играет с «Родиной Медиа» в 1-м туре Winter Media Cup
«Матч ТВ» и «Родина Медиа» играют 1-м туре Winter Media Cup.
Winter Media Cup, 1-й тур
19 февраля, среда
«Матч ТВ» – «Родина Медиа» – 0:0 (первый тайм)
Матчи проходит на стадионе академии «Спартака», поле №4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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