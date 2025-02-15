«Броуки», ФК «10» и «Родина Медиа» сыграют в Winter Media Cup Ромароя

Стали известны все участники Winter Media Cup.

В турнире примут участие: «Броуки », ФК «10 », «Родина Медиа », Fight Nights , «Титан », «Рома », «Тандем » и «Матч ТВ ».

Формат турнира: швейцарская система. Старт перового тура – 19 февраля. Призовой фонд – 1 млн рублей.

Первые три тура пройдут на стадионе академии «Спартака», поле №4.

Регламент: 2 тайма по 45 минут, замены без ограничений, можно взять тайм-аут в каждом тайме (на 1 минуту), красный мяч (время действия 5 минут), аут Азамата, серия буллиталити при ничьей.

За вторую желтую карточку игрок получает синюю карточку (удаление на 10 минут). По истечению 10 минут можно выпустить любого игрока, кроме получившего синюю карточку. Прямая красная – удаление до конца матча.

Пенальти красным мячом: команда наносит два удара, каждый гол засчитывается за один.