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ФК «10» сыграет с «Титаном», «Броуки» против Fight Nights в 1-м туре Winter Media Cup

Расписание первого тура Winter Media Cup Ромароя.

Winter Media Cup, 1-й тур

19 февраля, среда

«Тандем» – «Рома» – 10:00

«Матч ТВ» – «Родина Медиа» – 12:30

20 февраля, четверг

ФК «10» – «Титан» – 10:00

«Броуки» – Fight Nights – 12:30

Матчи пройдут на стадионе академии «Спартака», поле №4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Ромароя
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