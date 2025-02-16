ФК «10» сыграет с «Титаном», «Броуки» против Fight Nights в 1-м туре Winter Media Cup
Расписание первого тура Winter Media Cup Ромароя.
Winter Media Cup, 1-й тур
19 февраля, среда
«Матч ТВ» – «Родина Медиа» – 12:30
20 февраля, четверг
«Броуки» – Fight Nights – 12:30
Матчи пройдут на стадионе академии «Спартака», поле №4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Ромароя
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