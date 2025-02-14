Winline Медиалига объявит всех участников шестого сезона 24 февраля
24 февраля назовут всех участников шестого сезона Winline Медиалиги.
Об этом рассказал президент лиги Николай Осипов.
Всего сыграют 20 команд. Уже получили приглашение в сезон 18 клубов: «Амкал», Амкал, «БроукБойз», ФК «10», «Родина Медиа», Lit Energy, Fight Nights, DMedia, Rocket Team, СКА, Lotus Music, «Титан», «Чисто Питер», «Банка», «Тандем», «Рома», «Матч ТВ», «СиндЕкат»
Ранее президент SD Family Дидар Сыдыкбек сказал, что договорился об участии своего клуба в шестом сезоне.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
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