Winline Медиалига объявит всех участников шестого сезона 24 февраля

24 февраля назовут всех участников шестого сезона Winline Медиалиги.

Об этом рассказал президент лиги Николай Осипов .

Всего сыграют 20 команд. Уже получили приглашение в сезон 18 клубов: «Амкал », Амкал, «БроукБойз », ФК «10», «Родина Медиа », Lit Energy , Fight Nights , DMedia, Rocket Team, СКА, Lotus Music, «Титан», «Чисто Питер», «Банка», «Тандем», «Рома», «Матч ТВ», «СиндЕкат»

Ранее президент SD Family Дидар Сыдыкбек сказал, что договорился об участии своего клуба в шестом сезоне.