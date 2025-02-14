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Winline Медиалига объявит всех участников шестого сезона 24 февраля

24 февраля назовут всех участников шестого сезона Winline Медиалиги.

Об этом рассказал президент лиги Николай Осипов.

Всего сыграют 20 команд. Уже получили приглашение в сезон 18 клубов: «Амкал», Амкал, «БроукБойз», ФК «10», «Родина Медиа», Lit Energy, Fight Nights, DMedia, Rocket Team, СКА, Lotus Music, «Титан», «Чисто Питер», «Банка», «Тандем», «Рома», «Матч ТВ», «СиндЕкат»

Ранее президент SD Family Дидар Сыдыкбек сказал, что договорился об участии своего клуба в шестом сезоне.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoСиндЕкат
logoLit Energy
logoЛФК «Титан»
logoРодина Медиа
logoАмкал
logoЧисто Питер
logoRocket Team
logoФК Тандем
logoЛФК Рома
logoLotus
logoФК 10
logoБроукБойз
logoСКА Ростов
logoSD Family
logoФК Банка
logoFight Nights
logoFC DMedia
logoФК Матч ТВ
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