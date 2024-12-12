Вульф переходит в 2Drots из «Титана». Он станет первым экс-игроком ФК «10» в составе «дротов»
2Drots оперативно нашли замену Денису Гудаеву.
К «самураям» присоединится Александр Вульфов, способный сыграть как в центре обороны, так и в полузащите.
Трансфер подтвердил президент «Титана» Александр Зуев: «Огромное спасибо Жеке и Некиту за трансфер Вульфа. Теперь мы можем позволить себе троих молодых и сильных футболистов».
Вульф провел в «Титане» пятый сезон Winline Медиалиги и Кубок Лиги. До этого он выступал за ФК «10».
26-летний универсал станет первым экс-игроком «Десятки», присоединившимся к 2D.
В то же время в составе ФК «10» сейчас выступают сразу шесть бывших футболистов «дротов», в том числе Гудай и Скоропуп, о трансферах которых было объявлено вчера.
2Drots ➡️ «Десятка» – уже шесть трансферов
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Александра Зуева
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