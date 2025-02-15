Форвард Rocket Team Руха вышел на бой под «Сигма Бой»

Руслан Колонтаевский вышел на бой под трек «Сигма Бой».

15 февраля прошел турнир по кикбоксингу от AMC Fight Nights среди медиафутболистов. Во втором поединке выступили игрок Rocket Team Руслан Колонтаевский (Руха) и оператор «Народной Команды » Максим Пархоменко. Руха вышел на поединок под трек Betsy & Марии Янковской – «Сигма Бой».

Колонтаевский одержал победу единогласным решением судей.

Данный поединок отсудил футбольный арбитр Александр Филимонов.