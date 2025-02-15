Футбольный арбитр Филимонов отсудил бой по кикбоксингу между медиафутболистами
Футбольный арбитр из Медиалиги Александр Филимонов отсудил бой по кикбоксингу.
15 февраля проходит турнир по кикбоксингу от AMC Fight Nights среди медиафутболистов. Один из поединков отсудил футбольный арбитр Александр Филимонов.
Филимонов работает на матчах Winline Медиалиги. На счету арбитра 16 матчей в ФНЛ.
В 2009 году Филимонов работал вместе с мамой Алексея Батраков в рекламном агентстве. Арбитр предложил отдать Алексея в мини-футбольную школу. А через год помог ему оказаться в академии «Локомотива».
Скриншот: трансляция турнира по кикбоксингу Fight Nights среди медиафутболистов в VK Видео
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: сообщество VK Спорт в VK Видео
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