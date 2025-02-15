Fight Nights Media: Стронг подерется с Хантером, Володя XXL против Струнина
15 февраля в Международном центре бокса в Москве состоится турнир организации AMC Fight Nights по кикбоксингу среди медиафутболистов. В главном бою Иван Вавилов подерется с Андреем Титовым.
Все бои турнира:
Иван Вавилов (Стронг) – Андрей Титов (Хантер)
Владимир Горяинов (Володя XXL) – Игорь Струнин
Дмитрий Гусаков (Гуди) – Илья Балакирев
Ренат Васиченко – Владимир Воробьев
Мушвиг Рзаев – Эмир Таривердиев (Эль Матадор)
Константин Морозов – Данила Кравченко
Руслан Колонтаевский (Руха) – Максим Пархоменко
Сослан Дзалаев – Дмитрий Шишов (Шиша)
Иван Чижов – Руслан Шония
Прямая трансляция турнира пройдет в VK Видео. Начало ивента – в 18:00 по московскому времени.
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