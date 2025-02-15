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Fight Nights Media: Стронг подерется с Хантером, Володя XXL против Струнина

Раписание турнира Fight Nights среди медиафутболистов.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве состоится турнир организации AMC Fight Nights по кикбоксингу среди медиафутболистов. В главном бою Иван Вавилов подерется с Андреем Титовым.

Все бои турнира:

Иван Вавилов (Стронг) – Андрей Титов (Хантер)

Владимир Горяинов (Володя XXL) – Игорь Струнин

Дмитрий Гусаков (Гуди) – Илья Балакирев

Ренат Васиченко – Владимир Воробьев

Мушвиг Рзаев – Эмир Таривердиев (Эль Матадор)

Константин Морозов – Данила Кравченко

Руслан Колонтаевский (Руха) – Максим Пархоменко

Сослан Дзалаев – Дмитрий Шишов (Шиша)

Иван Чижов – Руслан Шония

Прямая трансляция турнира пройдет в VK Видео. Начало ивента – в 18:00 по московскому времени.

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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал FC Fight Nights
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logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logoРенат Васиченко
Илья Балакирев
Сослан Дзалаев
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«Шиша» Дмитрий Шишов
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