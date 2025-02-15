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Тихонов о Глушакове: «Он ближе к Медиалиге. Ему нет смысла напрягаться»

Андрей Тихонов рассказал о совместной работе с Денисом Глушаковым.

Глушаков тренировался с «Енисеем» на сборах в Турции. 

– Вы здесь навели шуму с Глушаковым.

– Да какой шум? Просто мы летели вместе из Москвы на второй сбор. Он к жене летел, а с детьми кто-то же сидеть должен. Он говорит: «Можно с вами потренироваться, если будет возможность?». Я сказал: «Телефон запиши». Он позвонил, и я ответил: «Давай, приезжай».

Сейчас Денис даже сыграл 30 минут в товарищеском матче с «Насафом». Как видите, он в довольно-таки приличной форме.

– Подписать Глушакова не думали?

– Наверное, он все-таки ближе к Медиалиге. У него другие заботы, плюс семья в Москве. Я не думаю, что он куда-то хочет уезжать. Плюс, я думаю, деньги, которые платят в Медиалиге, сопоставимы с нашими деньгами. Поэтому даже не вижу ему смысла напрягаться – сказал главный тренер «Енисея».

Напомним, 38-летний полузащитник ушел из «Химок» 1 февраля.

Осенью хавбек выступал за СКА Басты в Winline Кубке Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Metaratings
logoWinline Медиалига
logoСКА Ростов
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logoВасилий Вакуленко
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logoАндрей Тихонов
logoWinline Кубок Медиалиги
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