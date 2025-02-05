Глушаков тренируется с «Енисеем» на сборах. Экс-хавбек «Спартака» не заключал контракт с клубом Первой лиги

Денис Глушаков присоединился к «Енисею» на сборах в Турции.

Ранее 38-летний полузащитник ушел из «Химок».

«Могу подтвердить, что тренируюсь на сборах с «Енисеем». Подписание контракта? Пока не буду комментировать», – сказал Денис Глушаков .

«Енисей» на данный момент занимает 10-е место в Первой лиге, набрав 27 очков в 21 играх.

В текущем сезоне Глушаков провел 5 матчей в Мир РПЛ . Подробную статистику игрока можно найти здесь .