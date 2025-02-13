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SD Family заинтересованы в Катриче и Дубчаке. Клуб начал переговоры с «Амкалом»

Анатолий Катрич и Никита Дубчак могут оказаться в SD Family.

«Анатолий Катрич и Никита Дубчак могут перейти в SD Family. Вступили в переговоры с «Амкалом», – написал президент SD Family Дидар Сыдыкбек

Ранее Дидар заявил, что SD Family сыграет в шестом сезоне Winline Медиалиги.

Напомним, Дубчак покинул «Амкал».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дидара Сыдыкбека
logoАмкал
logoАнатолий Катрич
logoНикита Дубчак
logoWinline Медиалига
logoSD Family
Дидар Сыдыкбек
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