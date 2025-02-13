SD Family заинтересованы в Катриче и Дубчаке. Клуб начал переговоры с «Амкалом»
Анатолий Катрич и Никита Дубчак могут оказаться в SD Family.
«Анатолий Катрич и Никита Дубчак могут перейти в SD Family. Вступили в переговоры с «Амкалом», – написал президент SD Family Дидар Сыдыкбек
Ранее Дидар заявил, что SD Family сыграет в шестом сезоне Winline Медиалиги.
Напомним, Дубчак покинул «Амкал».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дидара Сыдыкбека
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