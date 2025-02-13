SD Family заинтересованы в Катриче и Дубчаке. Клуб начал переговоры с «Амкалом»

Анатолий Катрич и Никита Дубчак могут оказаться в SD Family.

«Анатолий Катрич и Никита Дубчак могут перейти в SD Family. Вступили в переговоры с «Амкалом », – написал президент SD Family Дидар Сыдыкбек Ранее Дидар заявил , что SD Family сыграет в шестом сезоне Winline Медиалиги . Напомним, Дубчак покинул «Амкал».