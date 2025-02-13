Дубчак покинул «Амкал»

«Амкал» объявил о расставании с хавбеком Никитой Дубчаком.

Полузащитник выступал за «Амкал » с третьего сезона Winline Медиалиги . Дубчак сыграл за клуб 19 матчей и отметился 3 ассистами.

Хавбек вместе с «Амкалом» стал чемпионом Кубка Медиалиги

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