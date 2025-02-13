Дубчак покинул «Амкал»
«Амкал» объявил о расставании с хавбеком Никитой Дубчаком.
Полузащитник выступал за «Амкал» с третьего сезона Winline Медиалиги. Дубчак сыграл за клуб 19 матчей и отметился 3 ассистами.
Хавбек вместе с «Амкалом» стал чемпионом Кубка Медиалиги
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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