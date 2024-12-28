«Миллион-полтора в месяц». Осипов о доходах

Николай Осипов рассказал, сколько он зарабатывает.

– Мы затронули тему денег и хотели узнать, сколько зарабатывает лига и через какое время это стало прибыльным делом?

– Жизнь лиги идет и вне соревновательного формата – это расходы на офис, контент. Подготовка чемпионата мира тоже требует средств. И поэтому в целом по году какую-то цифру тоже можно выработать. Но в любом случае 2024 год и вторая половина 2023-го – период, который можно смело называть работой в плюс.

Если говорить про какой-то формат, масштаб цифр, это, наверное, несколько десятков миллионов рублей в год до выплаты налогов. В конце концов, мы один из немногих спортивных проектов, который работает «вбелую» и платит огромное количество налогов. Миллион-полтора [рублей] в месяц – это та цифра моего дохода, к которой можно прийти по итогам 2024 года, – сказал президент Winline Медиалиги .