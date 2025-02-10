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Станос и тренер Fight Nighs Мыня могут получить дисквалификацию на полгода

Николай Осипов сообщил, на какой срок могут дисквалифицировать Станоса и Мыню.

«Надеюсь, что в Лиге никогда не дойдет до дисквалификации навсегда. Но ситуация со Станосом и Мыней эквивалентна Мишиной, длиной в полгода минимум», – сказал президент Медиалиги Николай Осипов.

Напомним, что во время матча Winline Суперкубка против Lit Energy помощник главного тренера FN Артем Сергеев вышел на поле и выбил мяч у Рената Гайнуллина, пробегавшего мимо него.

Во время полуфинала Станос в стычке ударил головой Дэна Безопасность.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
logo«STANOS» Стас Малиев
logoWinline Суперкубок Медиалиги
logoFight Nights
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoМихаил Литвин
logoLit Energy
Ренат Гайнуллин
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