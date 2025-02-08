Егор Крид посетит финал Суперкубка Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots
Егор Крид посетит финал Winline Суперкубка Медиалиги в Абу-Даби.
«Я на пути в Абу-Даби. Все-таки решил посетить финал между «Амкалом» и 2Drots. Легендарное противостояние родоначальников медиафутбола. 2Drots cказали, что в первом сезоне я принес им удачу, когда проводил эфир на их матче. Сегодня буду вести прямой эфир с бровки 2Drots», – сказал музыкант.
Финал Суперкубка Медиалиги между «Амкалом» и 2Drots пройдет в Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports 8 февраля в 20:00 (МСК).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Егора Крида
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