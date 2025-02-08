«БроукБойз» встречаются с Lit Energy в матче за 3-е место Суперкубка Медиалиги
«Броуки» и Lit Energy играют в матче за 3-е место Winline Суперкубка Медиалиги.
Команды впервые в истории провели серию буллитов перед матчем. Lit Energy выиграли серию и начали игру с преимуществом в один мяч.
Суперкубок Медиалиги, матч за 3-е место
8 февраля, суббота
«БроукБойз» – Lit Energy – 0:1 (первый тайм)
«БроукБойз»: И. Зириков, Жекич, Киряков, Сухой, Большаков, Абрамян, Карвахаль, Корш, Шершнев, Егоров, Макаев.
Lit Energy: С. Морозов, Спичка, Чижиков, Арчи, Арс, Черный, Игнатенко, Хайрула, Гайнуллин, Талабко, Молчанов.
Матч проходит в Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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