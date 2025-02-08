«БроукБойз» встречаются с Lit Energy в матче за 3-е место Суперкубка Медиалиги

«Броуки» и Lit Energy играют в матче за 3-е место Winline Суперкубка Медиалиги.

Команды впервые в истории провели серию буллитов перед матчем. Lit Energy выиграли серию и начали игру с преимуществом в один мяч.



Суперкубок Медиалиги, матч за 3-е место

8 февраля, суббота

«БроукБойз » – Lit Energy – 0:1 (первый тайм)

«БроукБойз»: И. Зириков, Жекич, Киряков, Сухой, Большаков, Абрамян, Карвахаль, Корш, Шершнев, Егоров, Макаев.

Lit Energy: С. Морозов, Спичка, Чижиков, Арчи, Арс, Черный, Игнатенко, Хайрула, Гайнуллин, Талабко, Молчанов.

Матч проходит в Абу-Даби на стадионе спортивного комплекса 321 Sports.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.