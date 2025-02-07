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Долгушин о Малуда: «Пригодился английский. Удалось немного поговорить с ним, но в основном передавал установку»

Михаил Долгушин рассказал об игре с Флораном Малуда.

Экс-хавбек «Челси» и сборной Франции сыграл за Fight Nights в Winline Суперкубке Медиалиги в малом полуфинале против 2Drots (0:0, 4:2 Б).

«Круто, когда есть возможность просто поболтать с людьми такого уровня. А я вышел на поле в футболках одной команды – топ. Но я не ждал этой минуты как в детстве Деда мороза на Новый год. Узнал, восхитился и дальше тренироваться. Все-таки когда Малуда выигрывал Лигу чемпионов с «Челси» я даже футболом не занимался.

Когда Малуда зашел в раздевалку, атмосфера чуть разрядилась. Забавно осознавать, что он сидит рядом с обычными парнями, которые профессиональный футбол толком не видели. Он слушал установку от Шамы [Курбанова, главного тренера Fight Nights] и не понимал ни слова. Пригодился мой английский. Удалось немного поговорить с ним, но в основном передавал установку тренера.

На разминке Малуда не было. Как суперуважаемый и опытный человек – грамотно опоздал и подошел только на квадрат. Короче, приехал к игре, как на ЛФЛ.

Малуда активно участвовал в прессинге. Для него это шоу-матч, но наверняка он осознавал важность игры для нас, поэтому не мог подвести. Если это действительно так – уважение. Настоящий профик.

Малуда показался мне простым мужиком, который знает себе цену и любит футбол. Теперь хочу сыграть против действующего игрока. И чтобы у него настрой был соответствующий, не как на шоу-матч. Карьера в профи у меня не удалась, хочу ощутить на себе скорости топовых европейских чемпионатов», – рассказал Спортсу’’ защитник Fight Nights.

Малуда залетел в Медиалигу – как любителям игралось с легендой? Fight Nights нам рассказали
 

Опубликовал: Илья Ковалёв
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
logoСборная Франции по футболу
logoМихаил Долгушин
logoЧелси
logoФлоран Малуда
logoпремьер-лига Англия
logoWinline Суперкубок Медиалиги
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