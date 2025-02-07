Долгушин о Малуда: «Пригодился английский. Удалось немного поговорить с ним, но в основном передавал установку»
Экс-хавбек «Челси» и сборной Франции сыграл за Fight Nights в Winline Суперкубке Медиалиги в малом полуфинале против 2Drots (0:0, 4:2 Б).
«Круто, когда есть возможность просто поболтать с людьми такого уровня. А я вышел на поле в футболках одной команды – топ. Но я не ждал этой минуты как в детстве Деда мороза на Новый год. Узнал, восхитился и дальше тренироваться. Все-таки когда Малуда выигрывал Лигу чемпионов с «Челси» я даже футболом не занимался.
Когда Малуда зашел в раздевалку, атмосфера чуть разрядилась. Забавно осознавать, что он сидит рядом с обычными парнями, которые профессиональный футбол толком не видели. Он слушал установку от Шамы [Курбанова, главного тренера Fight Nights] и не понимал ни слова. Пригодился мой английский. Удалось немного поговорить с ним, но в основном передавал установку тренера.
На разминке Малуда не было. Как суперуважаемый и опытный человек – грамотно опоздал и подошел только на квадрат. Короче, приехал к игре, как на ЛФЛ.
Малуда активно участвовал в прессинге. Для него это шоу-матч, но наверняка он осознавал важность игры для нас, поэтому не мог подвести. Если это действительно так – уважение. Настоящий профик.
Малуда показался мне простым мужиком, который знает себе цену и любит футбол. Теперь хочу сыграть против действующего игрока. И чтобы у него настрой был соответствующий, не как на шоу-матч. Карьера в профи у меня не удалась, хочу ощутить на себе скорости топовых европейских чемпионатов», – рассказал Спортсу’’ защитник Fight Nights.
Малуда залетел в Медиалигу – как любителям игралось с легендой? Fight Nights нам рассказали
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