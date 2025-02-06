Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»
«Я знаю, что в первую очередь Fight Nights – это организация, связанная со смешанными единоборствами. В Москве я был на турнире легенд, и меня пригласили посетить один из турниров. Было здорово.
И когда я узнал, что в Абу-Даби будет проводить матч футбольный клуб от этой организации, я подумал: «А почему нет?»
Конечно, между мной сейчас и тем футболистом, которым я был 20 лет назад, большая разница. Я уже не такой быстрый и резкий, играю за счет позиции, но страсть к футболу все та же. В Гане, где у нас есть своя академия, я регулярно играю с ветеранами. И для меня быть на поле – это время наслаждения игрой», – сказал экс-игрок «Челси» и сборной Франции.
31 января Флоран Малуда играл в Winline Суперкубке Медиалиги.
Француз вывел Fight Nights Камила Гаджиева в малом полуфинале против «Родины Медиа» Дмитрия Тарасова под трек MiyaGi & Эндшпиль «Там ревели горы».
Полузащитник провел на поле 10 минут чистого времени и голевыми действиями не отличился.
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