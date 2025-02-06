Малуда об игре за Fight Nights из Медиалиги: «Я уже не тот футболист, которым я был 20 лет назад, но страсть к игре все та же»

Флоран Малуда рассказал, как попал в Fight Nights.

«Я знаю, что в первую очередь Fight Nights – это организация, связанная со смешанными единоборствами. В Москве я был на турнире легенд, и меня пригласили посетить один из турниров. Было здорово.

И когда я узнал, что в Абу-Даби будет проводить матч футбольный клуб от этой организации, я подумал: «А почему нет?»

Конечно, между мной сейчас и тем футболистом, которым я был 20 лет назад, большая разница. Я уже не такой быстрый и резкий, играю за счет позиции, но страсть к футболу все та же. В Гане, где у нас есть своя академия, я регулярно играю с ветеранами. И для меня быть на поле – это время наслаждения игрой», – сказал экс-игрок «Челси » и сборной Франции .

31 января Флоран Малуда играл в Winline Суперкубке Медиалиги.

Француз вывел Fight Nights Камила Гаджиева в малом полуфинале против «Родины Медиа » Дмитрия Тарасова под трек MiyaGi & Эндшпиль «Там ревели горы».

Полузащитник провел на поле 10 минут чистого времени и голевыми действиями не отличился.

Малуда сыграл за Fight Nights из Медиалиги. Что? 😬