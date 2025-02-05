Пике лично обращался к агентам Шахриера по поводу его участия в Кингс Лиге. Узбекский форвард выбрал «Амкал»

Жерар Пике хотел подписать новичка «Амкала» Шахриера в Кингс Лигу.

Нападающий Шахриер Жабборов проявил себя на Кингс ЧМ в составе сборной Узбекистана, которая дошла до 1/4 финала.

В конце января 22-летний форвард присоединился к «Амкалу».

Герман Эль Класико: «Кингс Лига очень сильно повлияла. Жерар Пике чуть ли не лично звонил агентам и хотел сохранить Шахриера у себя в турнире, предлагали устроить буквально в любую команду».

Шахриер: «Думаю, я неплохо сыграл в Кингс Лиге. Там другой уровень, играли Бразилия, Колумбия… Легких матчей не было. Для Узбекистана это был первый турнир такого уровня.

Затем появился вариант с клубом в Кингс Лиге. Пике сам написал президенту Unwanted Boys Ислому: «Я хочу видеть этого игрока в Кингс Лиге». Но это не мой формат, я не хотел там играть. Я хочу выступать в большом футболе».

В «Амкале» – талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг