«Амкал» презентовал новую форму. В номерах отразили отсылки к важным событиям и триумфам клуба

«Амкал» показал новую форму перед стартом в Winline Суперкубке Медиалиги.

Комплект экипировки полностью красный. В фотосессии приняли участие президент клуба Герман Эль Класико , а также игроки Пича и Феликс .

В номерах «Амкал» отразил отсылки к важным проектам и инициативам клуба, а также к главным достижениям прошлого года:

– Форма «Амкала » в космосе

– Дизайн-битва и подкаст со студией Артемия Лебедева

– Новый тренерский штаб

– Благотворительный матч памяти Финито

– Победа над «Динамо»

– Победа в Кубке Медиалиги

– Рекорд в Кубке России

– Поддержка Степански после травмы