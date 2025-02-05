«Амкал» презентовал новую форму. В номерах отразили отсылки к важным событиям и триумфам клуба
«Амкал» показал новую форму перед стартом в Winline Суперкубке Медиалиги.
Комплект экипировки полностью красный. В фотосессии приняли участие президент клуба Герман Эль Класико, а также игроки Пича и Феликс.
В номерах «Амкал» отразил отсылки к важным проектам и инициативам клуба, а также к главным достижениям прошлого года:
– Форма «Амкала» в космосе
– Дизайн-битва и подкаст со студией Артемия Лебедева
– Новый тренерский штаб
– Благотворительный матч памяти Финито
– Победа над «Динамо»
– Победа в Кубке Медиалиги
– Рекорд в Кубке России
– Поддержка Степански после травмы
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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