«Был ли это трансфер за деньги? Надеюсь, не раз верну Unwanted Boys какие-то бонусы». Герман о переходе Шахриера в «Амкал»
«Хороший футболист. Должен проявить себя в Суперкубке МФЛ. Хорошо показал себя на турнире в Казахстане и в Кингс Лиге. Очень хороший, быстрый вингер. Может играть нападающего. Много полезных качеств, которые мы ищем для нашего тренера. Полностью соответствует требованиям.
Был ли это трансфер за деньги? Мы в хороших отношениях с Исломом [президент Unwanted Boys]. Надеюсь, не раз верну ему какие-то бонусы, которые повлияют на положительное развитие Unwanted Boys.
Рассматриваем разные варианты. Если они зайдут в Кингс Лигу, а у нас не будет матчей, то я с Шахриером могу приехать к ним. Или, если они будут участвовать в российской Медиалиге, то я постараюсь максимально помочь, чтобы все срослось. Возможны разные пересечения», – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
28 января «Амкал» объявил о подписании 22-летнего нападающего Шахриера Жабборова.
Ранее форвард выступал за медиафутбольный клуб Unwanted Boys из Узбекистана. В составе этой команды Шахриер принимал участие в Кингс ЧМ Жерара Пике, где в четвертьфинале Узбекистан уступил сборной Колумбии, занявшей второе место.
На медиафутбольном турнире, который в данный момент проходит в Казахстане, форвард забил 5 мяча в 5 играх и отдал 3 ассиста.
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