«Амкал» подписал нападающего Unwanted Boys Шахриера
В «Амкал» перешел игрок Unwanted Boys Шахриер Жабборов.
«Амкал» официально объявил о подписании экс-нападающего Unwanted Boys Шахриера Жабборова.
Ранее в соцсетях «Амкала» вышел пост с намеком о подписании игрока из Узбекистана.
«Наш игрок подписал контракт с другой командой, завтра будет полуфинал, вечером объявления», – написал руководитель Unwanted Boys Ислом.
На турнире в Казахстане 22-летний нападающий забил 4 мяча в трех матчах.
В октябре 2024 года Шахриер проходил просмотр в «Титане».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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