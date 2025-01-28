«Амкал» подписал нападающего Unwanted Boys Шахриера

В «Амкал» перешел игрок Unwanted Boys Шахриер Жабборов.

«Амкал» официально объявил о подписании экс-нападающего Unwanted Boys Шахриера Жабборова.

Ранее в соцсетях «Амкала » вышел пост с намеком о подписании игрока из Узбекистана.

«Наш игрок подписал контракт с другой командой, завтра будет полуфинал, вечером объявления», – написал руководитель Unwanted Boys Ислом.

На турнире в Казахстане 22-летний нападающий забил 4 мяча в трех матчах.

В октябре 2024 года Шахриер проходил просмотр в «Титане ».